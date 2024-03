1923, due star di Yellowstone non sono sicure di esserci nello spin-off

Non c'è pace per la saga di Yellowstone: dopo i ritardi per le riprese della seconda stagione di 1923 nuove nubi si addensano sullo spin-off dal titolo provvisorio di "2024".

Secondo un recente rapporto, infatti, almeno per il momento nessuna delle star principali del cast della serie originale tornerà nello spin-off, neanche volti amati come Kelly Reilly e Cole Hauser. Le trattative si sono fatte sempre più aspre e qualora non si trovasse un accordo tra le parti con retribuzioni più importanti lo spin-off sarà girato senza gli attori che hanno conquistato il pubblico. Con le trattative che vanno per le lunghe, le riprese dello spin-off ritarderanno pericolosamente.

Tuttavia secondo Kelly Reilly si tratta soltanto di rumor: "Mi interessa soltanto termine le riprese di Yellowstone con tutta la cura, la passione e l'amore che riesco a mettere insieme - ha detto l'attrice a RadioTimes - Cosa succede oltre a questo? Ci sono discussioni, sai ma non credete a tutto quello che leggete. Sono semplicemente sciocchezze. Vedremo."

Dopo l'addio di Kevin Costner che non tornerà mai più nei panni di John Dutton, i fan attendono ancora l'ultima parte della quinta stagione di Yellowstone, ma tra i tanti spin-off c'è ancora abbastanza confusione a cui si aggiungono le contrattazioni salariali: con l'arrivo di Matthew McConaughey e Michelle Pfeiffer, la serie TV i costi potrebbero lievitare incredibilmente.

Guardiamo al futuro ma senza dimenticare il presente: quando uscirà la seconda stagione di 1923?

