1923: l'ex James Bond Timothy Dalton si unisce al cast della serie prequel di Yellowstone

Secondo quanto riportato da varie testate giornalistiche, Timothy Dalton si è unito al cast di 1923, serie prequel della acclamata Yellowstone che dovrebbe approdare su Paramount Plus nel mese di dicembre. La serie è guidata da Harrison Ford e Helen Mirren, quindi un cast di prim'ordine, con la produzione che è attualmente in corso nel Montana.

Dalton interpreterà un ricco uomo "malvagio" di nome Donald Whitfield. Non si sa ancora quanti episodi di 1923 avranno come protagonista il personaggio di Dalton. L'attore gallese è stato il quarto a interpretare James Bond sul grande schermo, recitando in due film di 007 dal 1987 al 1989, succedendo a Roger Moore: 007 - Zona pericolo e 007 - Vendetta privata. Dalton è anche tra i protagonisti della serie Doom Patrol della HBO Max. Proprio Doom Patrol tornerà con la Stagione 4 a breve.

Dopo la prima serie prequel, 1883, torniamo ancora indietro, e conosciamo le due generazioni successive della famiglia Dutton. Lo show, creato ancora una volta da Taylor Sheridan, si concentrerà sulle vicende della famiglia, che dovrà sopravvivere alla siccità di quel periodo, all'illegalità e al proibizionismo oltre che a un'epidemia di furto di bestiame. Tutto questo sotto la nuvola della grande depressione del Montana.

Del cast dello show fanno parte anche James Badge Dale, Darren Mann, Robert Patrick, Jennifer Ehle, Jerome Flynn, Michell Randolph, Marley Shelton, Brian Geraghty, Aminah Nieves, Sebastian Roche, e Julia Schlaepfer.

Non è ancora stata annunciata una data di uscita specifica per 1923, ma Paramount ha rivelato che debutterà nel dicembre 2022 su Paramount+. La serie seguirà un calendario di uscite settimanali, proprio come 1883 l'anno scorso.

Nel frattempo, sta per arrivare la serie madre a intrattenere gli appassionati di questa saga famigliare creata da Sheridan. Qualche settimana fa è uscito il trailer di Yellowstone 5 dove troviamo John Dutton nuovo governatore del Montana. Il trailer ha ottenuto il record di visualizzazioni per lo show.