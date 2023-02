1923, Harrison Ford elogia la bellezza e la bravura di Helen Mirren!

Harrison Ford ed Helen Mirren sono tornati a lavorare insieme dopo anni in 1923, nuova serie appartenente all'universo di Yellowstone creato da Taylor Sheridan. Nonostante la lunga carriera di entrambi, Ford sembra sia rimasto particolarmente colpito dalla bravura e dalla bellezza della collega.

Il discorso è venuto su durante un'ospitata dell'ex interprete di Han Solo al Late Show Stephen Colbert, nel quale l'attore ha affermato quanto si sia sentito in soggezione rispetto alla Mirren. “È stato straordinario guardarla. C'è molta azione fisica e lei si lancia in queste cose che non immagini che Helen Mirren farebbe" ha raccontato Ford commentando con il conduttore l'incredibile bellezza dell'attrice sia da giovane che ora.

I due interpreti avevano già lavorato insieme nel 1986 nella pellicola di Peter Weir Mosquito Coast. Entrambi, al massimo della loro carriera, erano tra gli attori più ricercati di Hollywood. Approdare a 1923 ha sicuramente dato modo a entrambi di rilanciarsi (nonostante non che abbiamo bisogno di farlo) e di puntare su qualcosa di diverso e imprevedibile. La stessa Helen Mirren ha accettato senza aver letto lo script di 1923, elogiando la qualità delle produzioni messe in piedi da Sheridan.

Mentre in America la serie continua ad ottenere consensi non ci resta altro che capire quando ripartiranno gli episodi di 1923. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!