1923, Harrison Ford e Helen Mirren dominano l'Ovest del Montana nel nuovo trailer!

Paramount+ ha pubblicato un trailer della serie tv prequel di Yellowstone, 1923, con protagonisti Harrison Ford e la premio Oscar Helen Mirren nei panni di Jacob e Cara Dutton. L'ambientazione è la medesima della serie originale, il Montana, con il racconto della genesi di ciò che gli spettatori hanno visto nella serie principale.

Il trailer dell'universo tv creato da Taylor Sheridan, mostra il dominio di Jacob e Cara Dutton, patriarca e matriarca della generazione dei Dutton agli inizi del XX secolo.

I due protagonisti nel video mostrano subito il loro carisma e il loro potere nell'Ovest montano del Paese, falcidiato da pandemie, siccità e Grande Depressione.



Lo show mostra anche diversi volti nuovi come Jerome Flynn, star di Game of Thrones, e l'ex star di James Bond, Timothy Dalton, nei panni di un ricco e sofisticato personaggio che diventerà il vicino di casa dei Dutton.

Il cast comprende anche Darren Mann, Michelle Randolph, James Badge Dale, Marley Shelton, Brian Geraghty e Aminah Nieves.



L'origin story di Yellowstone, che invece propone Kevin Costner (Robin Hood - Principe dei ladri, Balla coi lupi) nel ruolo del protagonista, John Dutton, debutterà sulla nuova piattaforma Paramount+ il prossimo 18 dicembre. Una nuova trama e nuove avventure per i Dutton, dopo il grande successo di Yellowstone anche in Italia, in onda su Sky.



Settimana scorsa vi abbiamo mostrato il primo trailer di 1923, con le prime sequenze dello show prequel.