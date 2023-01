1923, Harrison Ford: 'Non sono un cowboy, ma ho esperienza coi cavalli'

L'Harrison Ford di 1923 è stata una delle più gradite sorprese di questa stagione televisiva: la star di Indiana Jones e Star Wars è sembrata sin dal primo momento a suo agio nell'universo ideato da Kevin Costner con Yellowstone, ovviamente grazie al suo talento e alla sua esperienza... Ma non solo a quella da attore!

Ford, la cui presenza è stata spinta fondamentale perché Helen Mirren accettasse di far parte di 1923, ha infatti vissuto per anni in Wyoming, maturando, se non una vera esperienza da cowboy, una certa abilità nel trattare con i cavalli che certo non guasta in una serie come lo spin-off di Yellowstone, come confermato dal diretto interessato.

"No, non sono un vero cowboy. Ma ho avuto dei cavalli per molti anni e ho vissuto in Wyoming, dove tengo i cavalli. So averci a che fare. Ho aiutato molte volte dei vicini a portare al pascolo o a marchiare il bestiame, so com'è quel tipo di vita. Certo ora è molto più semplice di com'era nel 1923. Ci sono state un po' di innovazioni che hanno reso la vita nei ranch più comoda, ma è comunque un lavoro molto duro" sono state le parole del buon Harrison. I fan, comunque, sembrano apprezzare: 1923 ha registrato il record di ascolti per Paramount al suo esordio.