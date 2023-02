1923: Harrison Ford non vede l'ora di iniziare le riprese della Stagione 2

1923 è stato rinnovato per una Stagione 2 da Paramount e Harrison Ford non potrebbe essere più entusiasta di tornare sul set per l'inizio delle riprese. Quest'anno, infatti, l'attore è tornato a lavorare per il piccolo schermo in ben due produzioni distinte: oltre alla serie di Taylor Sheridan, lo abbiamo visto anche nella serie Apple Shrinking.

Nel corso di una lunga intervista concessa all'Hollywood Reporter, Harrison Ford ha spiegato perché è così entusiasta di tornare per la seconda stagione di 1923 e perché ha accettato due ruoli in due serie televisive molto diverse come lo sono appunto 1923 e Shrinking, nella quale compare accanto a Jason Segel.

"La risposta più semplice è probabilmente anche la più sincera: dopo due anni passati a poltrire durante il COVID, e dopo aver aspettato un bel po' di anni per l'inizio del nuovo Indiana Jones, non ho lavorato quanto avrei voluto e volevo fare cose diverse. Così è arrivato [Shrinking] e poi, molto rapidamente, 1923. Ho accettato il lavoro senza leggere la sceneggiatura per entrambi, confidando che le persone che avevano creato quei progetti me ne avrebbero consegnata una valida. Non mi ero reso conto di quanto lavoro sarebbe stato necessario per 1923, ma credo assolutamente che ne sia valsa la pena. Sono entusiasta di fare un'altra stagione di entrambi".

1923 è, per certi versi, una continuazione di ciò che ha reso Yellowstone un successo. Al momento, con le speculazioni sulla possibile uscita di Kevin Costner dalla serie principale (poi smentita) e una certa incertezza sul futuro del marchio, gli analisti ritengono che spin-off come 1923 siano più importanti per il futuro del franchise. Si tratta di una formula ben consolidata, che Ford ed Helen Mirren hanno saputo sfruttare molto bene, diventando fondamentali nel dramma di Paramount+. Inoltre, come hanno notato le recensioni di Shrinking, la serie comedy di Apple TV+ fa un uso particolarmente intelligente di Ford.

Recentemente, alcune dichiarazioni dei produttori avevano lasciato intendere che Ford non conoscesse Segel prima di iniziare a girare Shirnking, fatto poi smentito dallo stesso Ford durante la sua apparizione al Late Show di Stephen Colbert.

Tornando a Indiana Jones 5, avete già visto lo spot del Super Bowl con Harrison Ford?