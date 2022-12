1923, Harrison Ford non ha visto Yellowstone per prepararsi: 'Solo 1883'

Harrison Ford e Helen Mirren sono i protagonisti di 1923, la nuova serie prequel di Yellowstone, che debutterà su Paramount+ il prossimo 18 dicembre.

Nella sua recente intervista con Collider, la star di Indiana Jones ha confessato di non aver recuperato la serie madre creata da Taylor Sheridan, ma di aver solamente visto l'altro spin-off di Yellowstone, ovvero 1883, poiché più vicino agli eventi di 1923.

"Sono stato molto impegnato con il lavoro e non ho avuto molto tempo per recuperare tutto, ma ho pensato che fosse più importante vedere 1883, cosa che ho fatto, perché temporalmente è più vicino rispetto alla storia sviluppata in Yellowstone, che invece si svolge nell'era contemporanea... amo il lavoro che sta facendo Kevin e amo lo spettacolo, ma per me era più importante concentrarmi su 1883, che è stato molto utile per capire il modo in cui hanno raccontato la storia".

L'attore, che recentemente ha paragonato la serie di Yellowstone ai franchise di Star Wars e Indiana Jones, è stato quantomeno onesto. Ora bisognerà pazientare solamente per qualche altro giorno, fino al debutto del primo episodio di 1923.

Ambientato 40 anni dopo 1883, lo spettacolo è stato descritto come una delle storie più oscure di Yellowstone, a causa delle molte difficoltà che la famiglia dovrà affrontare per mantenere la propria fattoria.