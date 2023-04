1923, Helen Mirren confessa: 'Non vedevo l'ora di infilarmi a letto con Harrison Ford'

La scorsa notte si è tenuta una proiezione speciale di 1923, la serie spin-off di Yellowstone che vede protagonisti assoluti Harrison Ford e Helen Mirren. Il cast principale per l'occasione ha conversato con la stampa presente, accompagnata anche dallo staff tecnico dello show. Qui Helen Mirren si è scatenata in una serie di apprezzamenti vari.

Con il rinnovo di 1923 ormai chiuso in cassaforte, gli attori della serie si sono rilassati durante una conversazione, in cui Helen Mirren non ha avuto che parole d'affetto verso il collega Harrison Ford, proprio come durante la promozione ufficiale dello show prima del suo debutto su Paramount+. La Mirren ha anche rivelato quanto fosse eccitata all'idea di infilarsi a letto con il suo partner Harrison Ford. (L'attrice premio Oscar è sposata con il regista di Ray e Ufficiale e gentiluomo Taylor Hackford).

"È incredibile. Lo è davvero. La sua personalità, nonostante sia una grande, enorme star del cinema, per tutto questo tempo, è allo stesso tempo qualcuno che non ama le luci della ribalta. Ha questa qualità interiore", ha detto la Mirren. La loro prima collaborazione è stata il film drammatico di Peter Weir del 1986 The Mosquito Coast, dove hanno recitato con un giovane River Phoenix. "È arrivato a un punto in cui può essere facile lasciarsi andare con gli altri attori. Ma lui è immensamente generoso e incredibilmente professionale. Non è affatto una di quelle star del cinema viziate. Lo amo sinceramente. Se non fossi sposata...".

L'attrice, che rivedremo ancora nel franchise di Fast & Furious con Fast X in arrivo nelle sale a fine maggio, ha poi raccontato un aneddoto piccante sulle riprese di 1923: "Dovevo stare a letto con lui e sono vestita fino a qui", ha detto la Mirren, indicando il suo collo. "Ero sdraiata e non pensavo ad altro se non 'sono a letto con Harrison Ford'. Ero così eccitata, non potevo dire quanto. Ho dovuto fingere di essere tranquilla. Non diteglielo. Promettetemelo".

La Mirren, in precedenza, aveva rivelato di aver accettato la parte in 1923 senza leggere lo script.

I presenti hanno anche discusso di cosa potrebbe esserci in serbo per la seconda stagione dello show, che è attualmente in lavorazione. Non hanno potuto fare molte ipotesi perché nessuno ha visto il copione e Taylor Sheridan non si lascia sfuggire mai nulla. Ma sono tutti molto entusiasti di tornare. Brandon Sklenar, ad esempio, ha scherzato dicendo che è pronto a tornare (finalmente) al ranch e a condividere alcune scene con Ford.