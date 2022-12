1923, Helen Mirren elogia Harrison Ford:'Mi insegnò la recitazione cinematografica'

Helen Mirren e Harrison Ford sono i protagonisti della nuova serie tv spin-off nell'universo di Yellowstone creato da Taylor Sheridan, 1923. Non è il primo set che le due star condividono. La prima volta risale addirittura al film del 1986 di Peter Weir, Mosquito Coast, nel quale Mirren e Ford interpretano una coppia di coniugi.

Nel corso di un'intervista rilasciata a Variety - in occasione del tour nel quale hanno fornito un approfondimento su 1923 - Helen Mirren ha elogiato il collega, sottolineando il sostegno che le conferì quando dovette cimentarsi per la prima volta con la recitazione cinematografica:"Quando abbiamo lavorato insieme per la prima volta era una grande star del cinema e io non ero nessuno" ha confessato Mirren.



"Quindi ero molto intimidita. Ho imparato molto da lui perché non avevo fatto molto. All'epoca avevo fatto molto teatro ma non avevo fatto molti film. Così l'ho osservato e mi ha insegnato molto sulla recitazione cinematografica che sto usando, ancora oggi" ha raccontato la star di The Queen.



Una stima ricambiata totalmente da Harrison Ford, che ha riservato parole al miele alla collega:"All'epoca ammiravo il suo lavoro e la sua persona, e nutro lo stesso grado di ammirazione per lei. È una persona davvero adorabile, quindi è stato sia un piacere professionale che personale poter lavorare di nuovo con lei".



Dopo la pubblicazione delle prime foto di 1923 che li mostrano abbracciati, vedremo a breve le due star ne ruoli di Jacob e Cara Dutton, una coppia che gestisce una fattoria di famiglia nel Montana degli anni '20, nel bel mezzo di un periodo di crisi generato dal Proibizionismo e dalla Grande Depressione.