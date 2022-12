1923, Helen Mirren e Harrison Ford parlano della nuova serie prequel di Yellowstone!

In occasione dell'uscita il prossimo 18 dicembre di 1923, serie prequel di Yellowstone, i due protagonisti Harrison Forde Helen Mirren hanno iniziato a parlare delle proprie impressioni riguardo la serie e il lavoro fatto con Taylor Sheridan, mente alle spalle del progetto.

"Presenta la sceneggiatura, ed è così straordinario che non vuoi cambiare una parola. Vuoi farlo esattamente come è scritto perché è scritto con incredibile precisione ma senza fatica" ha detto Helen Mirren che nella serie vestirà i panni di Cara Dutton. "Essere in grado di far parte di un franchise in un mondo così singolare nella televisione americana è molto eccitante. Non c'è nient'altro di simile" ha concluso l'attrice premio Oscar.

Come si è già visto nel trailer di 1923, la Mirren interpreterà la moglie di Jacob, personaggio che avrà il volto di Harrison Ford. L'attore ha parlato di Taylor Sheridan definendolo un grandissimo caposquadra e raccontando come abbia "indirizzato" il set. "È un cavaliere incredibile", ha detto Ford "È un vero atleta, ed è qualcosa che potresti non aspettarti di trovare in uno scrittore e pensatore intellettuale così talentuoso" ha concluso.

Già nel primo sguardo dato a 1923 la serie prequel di Yellowstone sembrava più che promettente. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!