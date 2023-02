1923, Helen Mirren su Harrison Ford: 'Siamo una coppia formidabile, lo adoro'

Reduci dal successo di 1923 su Paramount+, Harrison Ford e Helen Mirren sono tornati a lavorare insieme a più di 30 anni di distanza dall'ultima volta, avvenuta nel film Mosquito Coast dove interpretavano sempre la parte di marito e moglie. Durante la promozione della serie di Taylor Sheridan, i due hanno continuato a scambiarsi segnali di affetto.

Nel corso di un'intervista a Deadline in cui ha parlato diffusamente del suo personaggio nello show, Helen Mirren ha avuto modo di elogiare nuovamente il collega, raccontando la sua versione della storia che ha poi portato al suo ingaggio nella serie. All'attrice è stato chiesto, infatti, se Harrison Ford fosse già stato scritturato quando le venne offerta la parte di sua moglie.

"Beh, in realtà non si è capito bene. Harrison sostiene mi sia stato chiesto per prima e poi ha accettato perché io avevo accettato [ride]. La mia versione della storia è che lui era già nel cast quando mi è stato chiesto di partecipare, e io ho accettato perché lo aveva fatto Harrison. Quindi non siamo sicuri di chi sia stato ingaggiato per primo, ma penso che formiamo una coppia formidabile. Ci amiamo molto come persone. Io adoro Harrison. Non c'è dubbio che sia così".

Parlando del proprio personaggio, quello di Cara Dutton, e di quello che accadrà nei prossimi quattro episodi di 1923, Mirren ha continuato: "È interessante. Fare questo tipo di lavoro è un viaggio nell'ignoto. Ci hanno dato i primi quattro episodi senza sapere cosa succederà nei successivi quattro. Mi affascina vedere dove andrà Cara. Taylor ha detto che è molto legata alla sua epoca, si occupa della casa. Questo è il suo lavoro. Ma poi ha aggiunto: 'Aspettate, accadranno alcune cose'. Quindi vedremo".

Ricordiamo che 1923 è stato rinnovato per una seconda stagione; intanto, ecco quanto riprenderà la programmazione di 1923 su Paramount+.