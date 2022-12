1923, Helen Mirren sul perché si è unita alla serie: 'Volevo la reunion con Harrison Ford'

Nella giornata di ieri ha debuttato su Paramount+ il primo episodio di 1923, nuova serie spin-off di Yellowstone che esplorerà le origini della nota famiglia dello show e avrà per protagonisti due mostri sacri di Hollywood quali Harrison Ford ed Helen Mirren. Proprio quest'ultima ha parlato delle ragioni che l'hanno spinta ad accettare il ruolo.

Ford e Mirren interpretano Jacob e Cara Dutton nello spin-off; l'ultima serie di Taylor Sheridan non costituirà la prima volta che la coppia lavora insieme, dato che hanno collaborato sul set di The Mosquito Coast di Peter Weir nel 1986, in cui anche all'epoca interpretavano una coppia sposata. Ford e Mirren hanno recentemente ricordato i loro ruoli in quel film e hanno espresso sinceri apprezzamenti l'uno per l'altra, indicando che hanno apprezzato la possibilità di lavorare insieme in un momento in cui erano all'apice della loro carriera.

Parlando con Variety, Mirren ha spiegato cosa l'ha attirata verso il ruolo di protagonista di 1923, affermando che il suo apprezzamento per il precedente prequel di Yellowstone aveva suscitato il suo interesse. Parlando a nome suo e di Ford, la Mirren ha dichiarato che i due hanno "fatto un atto di fede", fidandosi della visione di Sheridan e del loro rapporto di lavoro, che alla fine ha dato i suoi frutti.

"Non conoscevo molto bene l'intera vicenda. Quello che mi interessava era che avevo visto '1883', e quell'epoca della storia americana mi ha sempre affascinato molto. Il fatto che Harrison sarebbe stato coinvolto è stato molto importante per me. Entrambi ci siamo impegnati senza aver letto alcun copione. Non sapevamo bene per cosa stavamo firmando - ovvero i dettagli. Avevamo fiducia nelle straordinarie capacità di scrittore di Taylor [Sheridan] e abbiamo fatto un salto nel buio".

Nella serie prequel di Yellowstone, il legame tra Jacob e Cara è stato descritto come molto in anticipo sui tempi, grazie alla loro unione equilibrata. Nonostante il periodo, 1923 mostrerà a un matrimonio forte, maturo e paritario, dando esempio alle donne forti che i fan di Yellowstone hanno imparato a conoscere bene con le future generazioni della famiglia Dutton.

Nel frattempo, Harrison Ford ha ammesso di non aver visto Yellowstone, ma soltanto lo spin-off 1883 per prepararsi alla parte.

"Sono stato molto impegnato con il lavoro e non ho avuto molto tempo per recuperare tutto, ma ho pensato che fosse più importante vedere 1883, cosa che ho fatto, perché temporalmente è più vicino rispetto alla storia sviluppata in Yellowstone, che invece si svolge nell'era contemporanea... amo il lavoro che sta facendo Kevin e amo lo show, ma per me era più importante concentrarmi su 1883, che è stato molto utile per capire il modo in cui hanno raccontato la storia".