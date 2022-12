1923, Helen Mirren rivela: 'Ho accettato senza aver letto prima nessuno script'

Il nuovo spin-off di Yellowstone con protagonisti Harrison Ford e Helen Mirren, 1923, ha fatto il suo debutto su Paramount+ pochi giorni fa, totalizzando il record di ascolti della piattaforma.

E proprio in occasione dell'uscita della serie, Mirren ha rivelato di aver accettato la parte senza aver letto prima uno script e "senza sapere veramente" in cosa si stava cacciando.

"Forse ho preso la mia decisione in poco tempo perché sapevo che Harrison era coinvolto. Ciò ha immediatamente alzato la posta in gioco. Sapevo già che Taylor Sheridan era ovviamente il creatore. Questo è stato un elemento estremamente importante perché era parte del suo curriculum. E in realtà, non sto parlando solamente di "Yellowstone." Sto davvero parlando di cose come "Wind River" e "Hell or High Water". Ho adorato tutti i suoi film", ha dichiarato l'attrice nella sua recente intervista con The Wrap. "E poi, mi piace l'idea della serie, che parla della storia americana in modo maturo, che ti da il tempo per collegare davvero i punti della storia, di capire come si è sviluppata l'America, come si è sviluppata la tecnologia. E' stata una combinazione di queste cose".

Mirren ha continuato: "Ho accettato senza prima leggere alcun copione. Non era disponibile nessun copione da leggere. Non ne avevo davvero idea. Voglio dire, ovviamente avevo uno schema della storia. È questa coppia, che vive in un ranch, con le loro lotte. Questo era tutto ciò che sapevo. Ma non ho letto nessun copione. E ho firmato senza sapere veramente in cosa mi stavo cacciando, ma con grande eccitazione. Sono così grata per il fatto che sono coinvolta e che questa serie diventerà una parte molto importante della mia filmografia".

Prima di salutarvi, vi invitiamo a recuperare cos'ha rivelato Taylor Sheridan sul budget di 1923.