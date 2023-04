1923, Helen Mirren rivela: 'Quando ho accettato non c'era uno script pronto'

Come ha già rivelato più volte Helen Mirren, prima di accettare il ruolo di Cara Dutton in 1923, lo spin-off di Yellowstone che la vede recitare al fianco di Harrison Ford, non aveva letto lo script anche perché quest'ultimo non era ancora pronto. L'attrice ha raccontato che l'autore Taylor Sheridan voleva modellare il personaggio con il suo aiuto.

Secondo Deadline, la Mirren ha dichiarato che il creatore dello show, Taylor Sheridan, "ama costruire i suoi personaggi intorno agli attori", motivo per cui non le è stato fornito alcun copione quando le è stato chiesto se le sarebbe piaciuto partecipare allo show. Lo stesso è avvenuto per la sua co-star, Harrison Ford.

"Per la prima volta nella mia vita, non mi è stato dato un copione. Non avevo idea di che tipo di ruolo sarebbe stato, e lo stesso vale per Harrison [Ford]. Ci è stato chiesto di partecipare, e tu fai quello che fai in quanto attore e dici: 'Bello, sembra davvero interessante. Mi piacerebbe leggere il copione'. Ma non c'era nessun copione. A Taylor piace scrivere per gli attori una volta certo che interpreteranno il ruolo".

Mirren in precedenza aveva già confermato di aver accettato perché sapeva della presenza di Harrison Ford.

La Mirren ha anche rivelato che questo tipo di casting l'ha resa nervosa perché non aveva mai incontrato di persona il creatore dello show. Pensava che il suo invito a recitare nella serie sarebbe stato revocato dopo il loro incontro. Fortunatamente non è stato così e i due hanno collaborato alla creazione di Cara Dutton. Un esempio è stato l'inserimento dell'"accento irlandese" di Cara e il modo in cui ha contribuito a dare vita al personaggio grazie all'incredibile qualità della scrittura di Sheridan.

Di recente, Harrison Ford ha rivelato di non aver mai incontrato Kevin Costner, la star di Yellowstone.

"È stato sia lusinghiero ma allo stesso tempo piuttosto snervante, perché in realtà non avevo mai incontrato Taylor Sheridan e pensavo che forse una volta che mi aveva conosciuta non avrebbe voluto più scrivere per me. L'irlandese è una cosa che ho aggiunto personalmente. Ho pensato al fatto che quando si vedono i western non si vedono abbastanza persone con l'accento, anche se sono tutti immigrati recentemente. A parte questo, onestamente, è una scrittura straordinaria e quello che c'è sulla pagina si vede tutto ed è perfetto. È straordinario".

La prima stagione di 1923 si è conclusa su Paramount+ la scorsa settimana. Tutti gli episodi sono disponibili in streaming sulla piattaforma anche in Italia.