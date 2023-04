1923, Helen Mirren sulla serie: 'Non è un franchise ma un'indagine della storia americana'

Non c'è dubbio che quello di Yellowstone sia diventato un vero e proprio franchise d'intrattenimento per Paramount+ e in tal senso lo sta sfruttando grazie alla creatività sconfinata del suo autore, Taylor Sheridan. Tuttavia, Helen Mirren, star di 1923, non la pensa proprio allo stesso modo e vede lo show come un'indagine della storia americana.

Durante una proiezione per The Wrap, la Mirren ha spiegato che vede il mondo di Yellowstone come un'indagine approfondita della storia americana: "Non lo vedo come un franchise. Non lo vedo in quel modo", ha detto la Mirren. "So che sembrerà super pretenzioso, ma lo vedo più come un'indagine approfondita della storia dell'America, allo stesso modo in cui Guerra e Pace era un esame di parte della storia della Russia, vista attraverso gli occhi delle famiglie, dei membri della famiglia. Lo vedo molto più simile a questo".

Ha poi aggiunto che, pur non avendo visto Yellowstone prima di firmare per 1923, ha firmato perché sapeva ci sarebbe stato Sheridan alla scrittura.

"Personalmente non avevo visto molto di Yellowstone, ma soprattutto sono salita a bordo per via della scrittura di Taylor nei suoi film, che è molto, molto buona, ed è emerso che è uno scrittore brillante. Lo è davvero", ha dichiarato la Mirren, che in 1923 interpreta Cara Dutton. "I copioni arrivavano già completi, dove non si doveva cambiare una parola e non volevano né aggiungere nulla, né volevano togliere nulla. Erano psicologicamente interessanti da interpretare, come attore".

Di recente, sempre la Mirren ha elogiato Harrison Ford ma soprattutto non vedeva l'ora di infilarsi a letto con lui per le sue scene nella serie.

1923, ultimo capitolo della storia della famiglia Dutton, ha introdotto una nuova generazione di Dutton guidata dal patriarca Jacob (Harrison Ford) e dalla matriarca Cara (Helen Mirren). La serie esplora i primi anni del XX secolo, quando pandemie, siccità storiche, la fine del proibizionismo e la Grande Depressione affliggono l'Ovest montano e le vicende della famiglia Dutton.