1923, Julia Schlaepfer svela: 'Abbiamo tormentato Taylor Sheridan per sapere di più'

La trama di 1923 si sta rivelando sempre più interessante. I primi tre episodi hanno un valore quasi di prologo verso il ritorno di Spencer Dutton dopo anni e anni di distanza insieme alla sua fidanzata Alexandra interpretata da Julia Schlaepfer. Proprio riguardo ciò l'attrice ha svelato qualcosa in più.

Un pò come nel pubblico anche al centro di tutte le discussioni del cast di 1923 sembrava esserci i diversi legami familiari che collegano personaggi del passato con quelli del presente. Un ragionamento più che logico da fare soprattutto se si parla di prequel ambientati in un passato storico. Sembra che queste discussioni abbiano avuto luogo durante i training per la serie, chiamati scherzosamente Cowboy Camp. La discussione sembra sia stata legata in particolare sullo scoprire l'identità del padre di John Dutton.

“Eravamo tipo, 'Chi è? Non lo so.' E assillavamo Taylor Sheridan per tutto il tempo dicendo, 'Taylor, dev'essere questo, giusto? Per questo motivo' E lui diceva: 'Non lo so. Onestamente, ragazzi, non lo so.' E noi dicevamo, 'Certo, lo sai! Hai un albero genealogico scritto da qualche parte" l'ironico racconto dell'attrice svela l'attenzione ai dettagli di Sheridan nel collegare i propri personaggi e racconti. Proprio per questo motivo 1923 è stata rinnovata per una seconda stagione.

Mentre la serie negli Stati Uniti è andata in pausa non ci resta che capire quando torneranno gli episodi di 1923. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!