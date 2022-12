1923: alcuni membri della famiglia di Yellowstone appariranno nella serie prequel!

Sta per fare il suo debutto su Paramount+ 1923, la nuova serie prequel di Yellowstone creata da Taylor Sheridan che vedrà protagonisti Harrison Ford e Helen Mirren.

Ambientato 40 anni dopo 1883, altro spin-off della serie madre, lo spettacolo è stato descritto come una delle storie più oscure di Yellowstone, a causa delle molte difficoltà che la famiglia dovrà affrontare per mantenere la propria fattoria.

1923 introdurrà molti nuovi volti nell'universo di Yellowstone, tra cui il preside della School for American Indians, padre Renaud, interpretato da Sebastian Roché. Durante la premiere dello show, l'attore ha affermato che la serie includerà "alcuni personaggi che ora sono membri dell'attuale famiglia di 'Yellowstone'":

“Vedremo persone che non conoscevamo entrare nell'universo e riconosceremo alcuni personaggi che ora sono membri dell'attuale famiglia di 'Yellowstone'. In "1883" avete visto la genesi della famiglia Dutton. In 1923 vedrete la sopravvivenza della famiglia”, ha dichiarato l'attore.

Quindi, nonostante sia ambientato quasi un secolo prima di Yellowstone, 1923 riporterà sullo schermo alcuni volti a noi familiari. John Dutton Jr. (Dabney Coleman), il padre di John Dutton III (Kevin Costner), potrebbe essere tra questi e apparire da bambino. Ma chi altro?

Diteci la vostra qui sotto nei commenti. In attesa di nuovi aggiornamenti, vi ricordiamo che 1923 debutterà il prossimo 19 dicembre su Paramount Plus.