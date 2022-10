1923: il prequel di Yellowstone ha una data d'uscita su Paramount+

Solo ieri, visti il successo della serie madre e l'attesa per il primo spinoff, Yellowstone si è vista annunciare altri due show derivativi su Paramount+. Ma nel frattempo, 1923 è già stato rinnovato per ben due stagioni prima ancora che uscisse la prima. Ecco la data della première sul servizio attivo ormai anche in Italia.

Sotto la guida esperta di Kevin Costner nei panni del capofamiglia Sutton, Yellowstone si sta trasformando in un franchise seriale di grandissime proporzioni per Paramount. Dopo l’annuncio di un primo spinoff ambientato agli inizio del XX secolo, proprio nella giornata di oggi la piattaforma ha rivelato grandi piani di espansione per il franchise di Yellowstone. Altre due stagioni per lo spinoff non ancora uscito e altri due show ambientati in nuove epoche storiche.

La famiglia Sutton si vedrà ripercorsa dunque, dopo i Roaring Twenties, anche negli Anni ’40 e poi negli Anni ’60, gettando le basi per la famiglia dei giorni nostri che tutti conosciamo. Ma il primo passo, appunto, era il 1923. Sapevamo che la première dello show era fissata a dicembre di quest’anno, ma ora abbiamo una data precisa: il 18 dicembre 2022. Questo per quanto riguarda Stati Uniti e Canada, mentre nel Regno Unito e in Australia arriverà il giorno dopo.

Per quanto riguarda le date delle altre regioni, dovrebbero essere annunciate a breve, ma vista l’apertura del servizio di Paramount+ in molti nuovi mercati – non ultimo quello italiano – non pensiamo ci sarà da aspettare a lungo: molti i neo abbonati da appagare e 1923 potrebbe essere l’occasione perfetta, considerati anche i grandissimi nomi a bordo nei ruoli protagonisti. I nuovi, vecchi coniugi Sutton saranno infatti interpretati da una coppia d’eccezione come Harrison Ford ed Helen Mirren. Ma al cast si aggiunge anche lo storico Timothy Dalton di 007!