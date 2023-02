1923: il prequel di Yellowstone con Harrison Ford rinnovato per la stagione 2

A pochi giorni dall'annuncio della data di uscita di Yellowstone 5 in Italia in esclusiva su Sky e NOW, la piattaforma di streaming on demand Paramount+ ha annunciato ufficialmente la seconda stagione di 1923, la serie prequel con Harrison Ford e Helen Mirren.

Come sottolinea il The Hollywood Reporter, il rinnovo dello show dello 'Yellowstone Universe' creato da Taylor Sheridan non dovrebbe essere accolto come una sorpresa per i fan, dopo che il dramma western ambientato durante gli anni del Proibizionismo ha fatto registrare un numero di spettatori da record per lo streamer. Al momento della stesura di questo articolo, comunque, i dettagli sulla prossima incarnazione della serie sono in gran parte sconosciuti, ma si prevede che le suddette star torneranno insieme ai vari altri membri della vecchia generazione della famiglia Dutton. Allo stesso modo, una data per la premiere della seconda stagione del 1923 deve ancora essere rivelata.

Ambientato decenni prima degli eventi di Yellowstone, 1923 funge anche da sequel del prequel 1883. La narrazione segue in gran parte Jacob e Cara Dutton (Ford e Mirren, rispettivamente) mentre tentano di gestire il loro ranch e difenderlo da chi vuole impadronirsene. La prima stagione vede la famiglia lottare contro il Proibizionismo, la siccità e i giorni della Grande Depressione.

L'annuncio arriva a pochi giorni dall'inizio della nuova programmazione di 1923, che era andata in pausa per il periodo natalizio.