1923, primissimo trailer per il prequel di Yellowstone: Harrison Ford e la Grande Guerra!

Nel giro di pochi giorni siamo passati dal non avere alcuna foto sulla seconda serie prequel di Yellowstone, all'avere la prima immagine e ora anche il primo teaser di 1923. Helen Mirren e Harrison Ford sono protagonisti di una serie che promette benissimo e riprende addirittura la Prima Guerra Mondiale.

Semplice e frugale come il genere neo-western su cui sta costruendo un’intera epopea seriale, probabilmente il suo fiore all’occhiello, Paramount ha condiviso in rapida successione tutti gli aggiornamenti cruciali per la nuova serie con protagonisti due nomi veramente d’eccezione come Helen Mirren e Harrison Ford. Prima la data di uscita di 1923 su Paramount+, che ora apre i battenti anche in Italia.

Poi, solo due giorni fa, la prima immagine di 1923 che mostrava appunto Mirren e Ford come nuovi antenati Dutton, rispettivamente Jacob e Cara, che ora si mostrano in un teaser andato in onda su Paramount in concomitanza con l’ultimo episodio di Yellowstone. Grande intuizione di quest’ultima, creare una linea genealogica di prequel ambientati in epoche del passato: prima il successo di 1883, ora 1923, seguiranno due altri show ambientati rispettivamente negli Anni ’40 e ’60.

Ma per vedere il dopoguerra non dovremo attendere i prossimi show, perché nel teaser di 1923 vediamo anche alcune scene che sembrano da attribuire alla Prima Guerra Mondiale. Possibile che Jacob porti con se i ricordi del periodo al fronte, mentre la serie ripercorrerà, secondo la sinossi, “pandemie, siccità storica, la fine del proibizionismo e la Grande Depressione mentre affliggono tutte le montagne occidentali".

