1923: ecco quando riprenderanno gli episodi del prequel di Yellowstone

Mentre in Italia farà il suo debutto in streaming solamente a partire dal 12 febbraio prossimo, la programmazione di 1923 è già iniziata negli Stati Uniti dove è approdata su Paramount+ il 18 dicembre 2022. L'ultimo episodio, il quarto degli otto previsti per la prima stagione è andato in onda circa un mese fa e i fan si chiedono quando riprenderà.

Ebbene, la serie con protagonisti Harrison Ford e Helen Mirren, che funge da prequel agli eventi di Yellowstone, riprenderà la sua programmazione il 5 febbraio prossimo, con un nuovo episodio disponibile su Paramount+.

L'ultimo episodio andato in onda, "War and the Turquoise Tide", ha risposto alla domanda sul destino di Jacob Dutton (Harrison Ford) e ha visto Spencer Dutton (Brandon Sklenar) rendersi conto di dover tornare a casa nel Montana, ma i fan sono rimasti in attesa di sapere cosa succederà in seguito, dato che la serie si è presa una pausa. Tuttavia, la pausa e l'attesa sono quasi finite.

Al momento non sappiamo esattamente cosa aspettarci dal nuovo episodio di 1923. L'ultima volta che abbiamo visto Jacob era vivo, ma gravemente ferito, per non parlare della nuova minaccia costituita da Donald Whitfield (Timothy Dalton) con Cara che sta cercando di gestire le cose con la commissione per il bestiame per Jacob, ma questo si sta rivelando difficile da fare dato che Creighton (Jerome Flynn) crede di averlo ucciso.

Sappiamo anche che le cose si sono complicate anche per Teonna (Aminah Nieves). Dopo aver subito ogni sorta di orrore a scuola, è finalmente riuscita a fuggire e nel frattempo ha brutalmente ucciso Suor Mary (Jennifer Ehle). Se da un lato si può ipotizzare che Teonna stia tornando a casa nel Montana, dall'altro si può anche supporre che dovrà affrontare le conseguenze di quel crimine, cosa che probabilmente verrà approfondita nel momento in cui la serie riprenderà la propria programmazione.

Se anche voi avete avuto qualche problemino a ricordare tutti i membri della famiglia Dutton, non siete i soli; anche un noto attore della serie ha il medesimo problema. Nel frattempo, scoprite anche quando Yellowstone tornerà in onda con la seconda parte della sua quinta stagione.