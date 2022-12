1923: è record di ascolti all'esordio su Paramount per la serie spin-off di Yellowstone

Poco più di un giorno dopo l'esordio su Paramount, sono emersi i primi dati d'ascolto di 1923, la nuova serie spin-off dell'universo di Yellowstone scritta da Taylor Sheridan. La serie prequel con protagonisti Harrison Ford e Helen Mirren ha registrato il record di ascolti per la piattaforma, unendo sia i dati della messa in onda che lo streaming.

Secondo Variety, 1923 ha totalizzato la cifra di 7,4 milioni di spettatori tra streaming e trasmissione tradizionale (la prima puntata ha potuto godere anche di una messa in onda speciale su Paramount Network domenica sera) diventando così il più grande debutto per Paramount+ fino ad oggi. Per dare un'idea di quanto siano grandi questi numeri, si tratta di quasi tre volte quello che Yellowstone ha ottenuto al suo esordio nel 2018. Il numero di 7,4 milioni riportato è derivato da una combinazione di dati dello streaming di Paramount e di quelli forniti da Nielsen.

"Grazie all'incredibile visione di Taylor Sheridan e alle interpretazioni di due leggende come Helen Mirren e Harrison Ford, eravamo certi che il prossimo capitolo della storia della famiglia Dutton avrebbe conquistato il pubblico", ha dichiarato Tanya Giles, capo della programmazione di Paramount Streaming. "Siamo entusiasti della risposta record al primo episodio e non vediamo l'ora di far conoscere a un pubblico sempre più vasto questo incredibile viaggio di perseveranza, dolore e avventura ambientato nello scenario del Mountain West".

"L'universo di Yellowstone continua a battere record, con il nostro ultimo capitolo, '1923', che ha ottenuto il primato del debutto più visto di sempre su Paramount+, nonché debutto dell'anno per quanto riguarda la programmazione tradizionale", ha dichiarato Chris McCarthy, Presidente/CEO di Paramount Media Networks e MTV Entertainment Studios. "Taylor Sheridan continua a toccare un nervo scoperto, culturalmente parlando, che si è rivelato irresistibile per gli spettatori di tutto il paese e di tutto il mondo, e questo nuovo show non mostra segni di rallentamento, dimostrando ancora una volta la potenza della nostra strategia di franchising per alimentare il futuro di Paramount+."

"Taylor continua a scrivere storie epiche girate con bellezza cinematografica", ha dichiarato David C. Glasser, CEO di 101 Studios. "I suoi copioni attirano non solo i migliori attori disponibili oggi, ma anche la migliore troupe in circolazione e siamo molto fortunati che questo pubblico enorme si sintonizzi ogni settimana per far parte del suo universo. Non ringrazieremo mai abbastanza MTV Entertainment Studios e Paramount+ per il loro continuo supporto in questo incredibile viaggio".

Dopo Kevin Costner, infatti, la nuova serie prequel è trainata da Harrison Ford e Helen Mirren. Proprio la Mirren ha confessato di essersi unita a 1923 per la reunion con Ford, collega ai tempi di Mosquito Coast di Peter Weir. Invece, per prepararsi al meglio per la parte, Harrison Ford ha rivelato di aver visto solo 1883 e di aver saltato invece Yellowstone, la serie madre.