1923: Robert Patrick nel cast della serie prequel di Yellowstone

1923 è il titolo della serie prequel di Yellowstone, guidata da Harrison Ford e Helen Mirren e che arriverà su Paramount+ a dicembre 2022. La produzione dello show è attualmente in corso in Montana.

Le ultime novità per quanto riguarda 1923 arrivano dal cast. Infatti, Robert Patrick (Terminator, Sons of Anarchy) è entrato a far parte dello show e interpreterà lo sceriffo William McDowell, un amico della famiglia Dutton.

Patrick ha recentemente recitato nella serie HBO Max Peacemaker nel ruolo di Auggie Smith/White Dragon e in Golia di Amazon nel ruolo di Coach nell'ultima stagione dello show. Sul grande schermo, ha fatto parte del cast di vari progetti tra cui The Protégé, No Man of God, Rushed e What Josiah Saw. È noto soprattutto per aver interpretato T-1000 in Terminator 2: Judgment Day, un ruolo che ha ripreso in diversi progetti tra cui Wayne's World e Last Action Hero.

La nuova serie del franchise di Taylor Sheridan introdurrà una nuova generazione della famiglia Dutton prima degli eventi di Yellowstone ed esplorerà l'inizio del 20° concentrandosi su pandemie, siccità, proibizionismo e sulla Grande Depressione. Il cast comprende anche James Badge Dale, Brandon Sklenar, Sebastian Roché, Darren Mann, Michelle Randolph, Marley Shelton, Brian Geraghty, Aminah Nieves e Julia Schlaepfer.