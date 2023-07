1923, Sebastian Roché e Alicia Hannah-Kim sui pericoli dell'IA: 'È un problema globale'

La seconda stagione di 1923 è rimandata a causa dello sciopero WGA, ma non tutto il male viene per nuocere: in particolare, Sebastian Roché (interprete di Padre Renaud) e Alicia Hannah-Kim (Cobra Kai) sperano che l'occasione spinga a riflettere sui pericoli dell'intelligenza artificiale e delle disparità.

"La questione dell'intelligenza artificiale è significativa per il nostro futuro" ha dichiarato Roché. "Inoltre, stiamo parlando di un problema globale, che coinvolgerà i lavoratori di tutto il mondo. Si stima che, nei prossimi cinque anni, trecento milioni di posti di lavoro andranno persi a causa dell'IA, e succederà davvero se non lottiamo per proteggere i diritti d'autore e le nostre immagini – non possiamo permettere che vengano utilizzate senza alcun compenso".

Secondo Hannah-Kim, il punto centrale della questione riguarda l'equo compenso e l'accesso all'assistenza sanitaria. "Siamo in un momento in cui la disuguaglianza è così ampia che esistono persone che guadagnano centinaia di milioni di dollari, mentre altre lottano per sbarcare il lunario" ha continuato. "In particolare, attori e scrittori si fanno in quattro per soddisfare una minima assistenza sanitaria, che io reputo un diritto umano".

Ha inoltre aggiunto: "Quando il tuo profitto e la tua possibilità di pagare centinaia di milioni di dollari alla persona al vertice non vengono equamente condivisi con i lavoratori al di sotto che, concretamente, stanno garantendo quei profitti, parliamo di una disuguaglianza che dobbiamo affrontare nella nostra società"; in breve, tornando all'intervento di Roché, "è giunto il momento di compensare equamente individui creativi e altamente qualificati. Non stiamo chiedendo molto".

Per approfondire l'argomento, ecco le ragioni dello sciopero WGA.