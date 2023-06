1923: anche la Stagione 2 dello spin-off di Yellowstone rimandata per lo sciopero WGA

Dopo la conferma che la Stagione 2 di 1923 sarebbe stata l'ultima, è arrivata un'improvvisa doccia fredda: le riprese della serie prequel di Yellowstone sono state rimandate a tempo indeterminato a causa dell'attuale sciopero degli sceneggiatori di Hollywood, che rendono impossibile mettere mano agli script degli episodi o ad alcuna loro modifica.

Secondo gli ultimi aggiornamenti, la produzione di 1923 avrebbe dovuto riprendere nella località di Butte all'inizio di questo mese, versando 75.000 dollari al mese per l'utilizzo del centro civico fino alla fine dell'anno, ma la produzione ha chiesto una proroga di 10 giorni del contratto e potrebbe chiederne altre a seconda della durata dello sciopero.

Un'altra considerazione per la produzione è il potenziale sciopero della Screen Actors Guild. La SAG-AFTRA ha votato per autorizzare uno sciopero qualora fosse necessario durante le trattative sindacali con l'Alliance of Motion Picture and Television Producers (AMPTP).

1923, che espande ulteriormente la storia della famiglia Dutton, introduce una nuova generazione di Dutton guidata dal patriarca Jacob (Harrison Ford) e dalla matriarca Cara (Helen Mirren). La serie esplora i primi anni del XX secolo, quando pandemie, siccità storiche, la fine del proibizionismo e la Grande Depressione afflissero l'Ovest montano e i Dutton che lo chiamavano casa.

Proprio la co-protagonista Helen Mirren ha affermato che Yellowstone non è un franchise in senso stretto ma più un'indagine della storia americana.

Oltre a Ford e Mirren, 1923 è interpretato anche da Darren Mann (Animal Kingdom), Michelle Randolph (A Snow White Christmas), James Badge Dale (Hightown), Marley Shelton (Scream), Brian Geraghty (Big Sky), Aminah Nieves (Blueberry) e Jerome Flynn (Game of Thrones).