1923: una star dello show non ha idea di chi siano i membri della famiglia Dutton

Yellowstone è indubbiamente una delle serie che ha riscontrato il maggior successo di pubblico degli ultimi anni e non stupisce che Paramount si sia affrettata a ordinare diversi spin-off per raccontare la mitologia della famiglia protagonista, ovvero i Dutton. Tuttavia, perfino una star dello show, è confuso dall'albero genealogico dei Dutton.

Guidata da John Dutton III, interpretato da Kevin Costner nella serie principale, le origini della famiglia tornano indietro fino a Jacob Dutton, interpretato da Harrison Ford in 1923, per non parlare poi di James Dutton, interpretato da Tim McGraw in 1883. Sempre in 1923 c'è anche John Dutton Sr., interpretato da James Badge Dale, che è il nipote di Jacob e nonno del futuro governatore del Montana. Proprio Dale ha esternato la sua confusione in merito all'albero genealogico della famiglia Dutton nel corso di una recente chiacchierata con l'Hollywood Reporter.

Dale ha ammesso di avere bisogno di un diagramma di flusso per tenere il conto e che nemmeno lui ha ben chiaro l'albero, che potrebbe cambiare a seconda di ciò che ha in mente il creatore della serie Taylor Sheridan: "Non conosco l'albero. Abbiamo bisogno di un diagramma di flusso. Li ho visti online, quando la gente ha cercato di crearli", ha dichiarato Dale. "Non so se siano accurati o meno. Il punto è che questo è l'universo di Taylor. Potremmo dire o pensare una cosa e Taylor potrebbe decidere qualcos'altro e noi, guardando il 1942, ci accorgeremmo che è un po' diverso e lui lo cambierebbe".

Non è impossibile che Spencer Dutton sia in realtà il nonno di John Dutton. Alla fine dell'ultimo episodio di 1923, Cara Dutton (Helen Mirren) ha scritto a Spencer in Africa e gli ha raccontato della morte del fratello e della probabile morte dello zio, dicendogli che deve tornare a casa. Con la fidanzata di Jack gravemente ferita, sembra possibile che la prossima generazione di Dutton possa derivare da Spencer e dalla sua nuova fidanzata, Alex, magari con un figlio chiamato John in onore del fratello di Spencer.

In una recente intervista, è stato svelato l'enorme budget di 1923, che a quanto pare sarebbe addirittura più alto di quello stanziato per Game of Thrones da HBO. Per salutarvi, vi lasciamo con l'ultima intervista di Harrison Ford su 1923.