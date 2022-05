1932: Harrison Ford e Helen Mirren si uniscono al cast del nuovo spin-off di Yellowstone!

Taylor Sheridan non si ferma più: Paramount+ ha infatti recentemente annunciato l'arrivo di un nuovo spin-off di Yellowstone, intitolato 1932. Adesso lo streamer ha annunciato che Helen Mirren e Harrison Ford si sono uniti al cast del progetto.

Lo show seguirà un'altra generazione della famiglia Dutton e sarà un prequel della serie originale con Kevin Costner. 1932 ci porterà infatti durante il periodo dell'espansione del West, del proibizionismo e della Grande Depressione. Non sono noti altri dettagli sulla serie, ma restiamo in attesa di novità nel prossimo futuro.

Non si tratta del primo prequel di Yellowstone. Il primo spin-off della serie di Paramount+ è stato 1883, dove abbiamo seguito la costruzione del ranch e le origini della famiglia Dutton. Adesso facciamo un salto di 50 anni, e ci si chiede se a questo punto arriveranno altri prequel in futuro.

Intanto, come già anticipato, lo show in arrivo vedrà dei protagonisti di eccezione come Mirren e Ford. La prima infatti, è una vincitrice di Oscar, ottenuto per il suo ruolo in The Queen, e di un Emmy per Elizabeth I. L'attrice non ha particolare esperienza con i western, ma vista la sua ricca carriera e il suo talento, questo non dovrebbe costituire un problema. Diversa è invece la situazione di Harrison Ford, che con l'iconico Indiana Jones, di cui è in arrivo un quinto film, di esperienza nel genere ne ha.

