1984 diventa una serie TV! Annunciato l'adattamento del celebre romanzo di Orwell

In tempi come questi, in cui i dibattiti sui concetti di informazione e censura sono all'ordine del giorno, la mente corre spesso agli argomenti affrontati da George Orwell in 1984: quale periodo migliore, dunque, per dare il via alla produzione di uno show televisivo ispirato proprio all'opera dello scrittore britannico?

Detto, fatto: l'annuncio è arrivato da ABC pochi minuti fa e parla proprio di una serie TV ispirata, a voler essere precisi, non in maniera diretta al famosissimo romanzo distopico, bensì all'opera teatrale che nel 2013 ne fu tratta ad opera di Robert Icke e Duncan Macmillan.

"Mentre il mondo discute di democrazia e governo in questa nostra era di sorveglianza, fake news e decadimento della verità, è innegabile l'urgenza di un adattamento del capolavoro di Orwell. Il piccolo schermo sembra essere l'habitat naturale per questo ritratto di una società in cui la gente si fida più dei propri schermi che del mondo al di fuori delle finestre" si legge nel comunicato di Icke e Macmillan, che saranno coinvolti nel progetto nel ruolo di produttori al fianco di David Flynn e Paul Lee.

L'adattamento teatrale, ricordiamo, rimaneggiava alcuni aspetti del romanzo di Orwell, portando la storia a tratti anche nei territori del gore e dell'horror (più di uno spettatore ammise di aver provato terrore e malessere nell'assistere ad alcune scene). Lo show ci riserverà altre sorprese di questo tipo? Staremo a vedere, ma la curiosità è sicuramente alle stelle! Qui, intanto, trovate la nostra recensione del gioco ispirato al 1984 di Orwell.