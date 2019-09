1994: in arrivo la conclusione della trilogia sull'Italia degli anni '90

Tra poche settimane all'interno della programmazione di Sky Atlantic sarà disponibile 1994, la stagione finale di una trilogia ambientata nell'Italia degli anni '90 e caratterizzata da profondi cambiamenti che hanno rivoluzionato l'assetto socio-politico.

La serie era iniziata nel 2015 con il primo capitolo intitolato 1992, grazie a un'idea di Stefano Accorsi e creata da Ludovica Rampoldi, Alessandro Fabbri e Stefano Sardo. Nel 2017 è stato il turno del secondo capitolo, 1993, mentre adesso arriverà su Sky Atlantic l'attesa stagione finale.

Prodotta da Wildside, la serie mostra alcuni degli avvenimenti cruciali avvenuti nel nostro Paese a metà strada tra la Prima e la Seconda Repubblica, eventi che avrebbero cambiato l'Italia in modo radicale, toccando non solo l'ambito politico, ma anche quello dei costumi e dei mass media.

In quest'ultimo capitolo ritroveremo Leonardo Notte, il personaggio interpretato da Stefano Accorsi, alle prese con le difficoltà che il potere cela dentro di se, a come mantenerlo e gestirlo nel modo migliore. Veronica Castello (Miriam Leone) diventa una parlamentare, perché stanca di essere soltanto una persona desiderata dagli uomini di potere. Presente anche Pietro Bosco (Guido Caprino) chiuso in una costante conflittualità che non gli permette di abbandonare pienamente i suoi vecchi vizi e sopratutto a dimenticare Veronica.

Saranno presenti personaggi tra i più influenti dell'epoca, come il PM di Mani Pulite Antonio Di Pietro (Antonio Gerardi), Dario Scaglia (Giovanni Ludeno) e Silvio Berlusconi (Paolo Pierobon). Di Pietro e Berlusconi si ritroveranno in forte contrasto tra di loro, sopratutto dopo che quest'ultimo è diventato Presidente del Consiglio dei ministri.

1994 sarà disponibile su Sky Atlantic a partire dal prossimo 4 ottobre ogni venerdì alle 21:15. In attesa di poter visionare la stagione finale - su cui ci sono state già in passato alcune dichiarazioni di Stefano Accorsi - vi lasciamo alla nostra recensione di 1993.