1994, Emanuela Folliero presenta il primo episodio, in onda stasera su Sky

Inizia stasera con i primi due episodi l'attesa serie 1994, che andrà in onda ogni venerdì alle 21.15 su Sky Atlantic e in simulcast su Sky Cinema Uno. A contribuire a trasportare gli spettatori nell'atmosfera degli anni Novanta ci penserà una delle più note "signorine buonasera", Emanuela Folliero.

L'amatissima annunciatrice e conduttrice, infatti, introdurrà a modo suo i primi due episodi in onda stasera, alimentando così l'operazione nostalgia. Possiamo vedere la clip grazie alle immagini concesse da Sky.

1994 è l'ultimo capitolo della trilogia Sky Original sull'Italia degli anni '90, prodotta da Wildside, in cui sono raccontate le storie di alcuni personaggi, veri e di fantasia, sullo sfondo delle vicende reali del nostro Paese a cavallo tra la Prima e la Seconda Repubblica. La serie segue dunque le precedenti 1992 e 1993 (qui la nostra recensione).

Oltre che su Sky Atlantic e Sky Cinema Uno, gli episodi saranno sempre disponibili on demand, su Sky Go e in streaming su NOW TV.

Come il resto della trilogia, 1994 nasce da un'idea di Stefano Accorsi, che partecipa anche allo sviluppo creativo della serie, ed è creata da Alessandro Fabbri, Ludovica Rampoldi e Stefano Sardo. Accorsi interpreta Leonardo Notte, un pubblicitario che si avvicina a Silvio Berlusconi negli anni tra Tangentopoli e la sua "discesa in campo". Tra gli altri personaggi spiccano Pietro Bosco (Guido Caprino), un giovane deputato leghista, e Veronica Castello (Miriam Leone), un'aspirante soubrette disposta a tutto per raggiungere il successo. Fanno parte del cast anche Antonio Gerardi (che interpreta Antonio Di Pietro), Paolo Pierobon (Silvio Berlusconi) e Giovanni Ludeno.

1994, diretta da Giuseppe Gagliardi, è prodotta da Wildside, parte di Fremantle. Beta Film è il distributore internazionale.