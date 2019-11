La 1x03 di Watchmen rompe finalmente gli indugi sul ruolo di Jeremy Irons

I vari riferimenti al romanzo di Alan Moore stanno ovviamente mandando a nozze i fan accorsi in massa per la serie HBO su Watchmen, che non aspettano altro di poter sapere quale destino sia toccato ai protagonisti della storica graphic novel (e del relativo film di Snyder, ovviamente).

In questo la serie di Lindelof sembra intenzionata ad agire in maniera chirurgica, sollevando solo gradualmente e a piccole dosi il velo di mistero poggiato sugli sviluppi dei personaggi nei tempi successivi agli eventi conclusisi con l'attuazione del piano di Adrian Veidt.

Proprio il caro Ozymandias è stato protagonista di uno dei momenti più attesi di questo primo scorcio di stagione: durante l'episodio 1x03 andato in onda ieri sera, infatti, l'uomo più intelligente del mondo ha finalmente confermato le teorie che lo vedevano come il tanto misterioso personaggio interpretato da Jeremy Irons, sul quale era stato mantenuto il riserbo sin dall'inizio della produzione.

Veidt si mostra ovviamente invecchiato e rinchiuso nella sua villa, circondato da un piccolo esercito di cloni adibito a sua personale servitù, ma dichiara anche di non considerare concluso il suo compito di vigilante: c'è da scommetterci che, qualunque cosa abbia in mente Ozymandias, sarà di vitale importanza per il proseguo dello show.

L'episodio 1x03 ci ha anche permesso di venire a conoscenza del destino di un altro membro dello storico gruppo di vigilanti, vale a dire Dan Dreiberg, aka Nite Owl. Anche il secondo episodio di Watchmen, intanto, aveva registrato ascolti decisamente entusiasmanti.