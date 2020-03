Nella 1x07 di Star Trek: Picard ritornano due vecchie conoscenze della Flotta Stellare

Come ogni settimana, ieri è stato trasmesso negli States un nuovo episodio di Star Trek: Picard, che con il suo settimo appuntamento riporta sui piccoli schermi un vecchio personaggio del franchise fantascientifico. Di seguito troverete alcuni spoiler su Nepenthe: attenzione!

Il titolo dell'episodio fa riferimento all'omonimo pianeta su cui sono diretti Jean-Luc Picard e Soji, in cerca di un porto sicuro dove riposare ed attendere i soccorsi della nave spaziale La Sirena.

Qui, i due troveranno il primo officiale William Riker (Jonathan Frakes) e il consigliere Deanna Troi (Marina Sirtis), ritiratisi a vita privata con la loro figlia Kestra. Adesso, con l'arrivo del capitano Picard, per Riker si presenterà l'opportunità di tornare in servizio nella Flotta Stellare.

Nonostante la generosa offerta del personaggio di Patrick Stewart, l'ex primo ufficiale rifiuta, affermando che è felice della sua vita così com'è adesso e che ci vorrà una valida ragione per far sì che ritorni in servizio.

Di lì a poco vedremo Picard contattare il commando centrale della Flotta per informarli della rapida degenerazione degli eventi e della faida coi Romulani... Che la conversazione anticipi una svolta inaspettata nella trama? È presto per dirlo, ma sicuramente il cammeo dei due attori avrà fatto piacere ai fan di lunga data della saga stellare.

Se non si tiene conto del piccolo flashback nel finale di Star Trek: Enterprise, l'ultima apparizione di Riker fu in Star Trek: Nemesis, ambientato nell'anno 2379. È difficile collocare esattamente gli eventi narrati in Nepenthe, ma con buona approssimazione possiamo dedurre che il buco narrativo sia di circa trent'anni: nella pellicola abbiamo visto i due personaggi di Frakes e Sirtis convolare a nozze, motivo per cui decidono di congedarsi dalla Flotta Stellare.

