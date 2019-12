La 1x08 di The Mandalorian svela TUTTO il passato del mercenario, ma c'era già un indizio

Il season finale della prima stagione di The Mandalorian è appena stato distribuito sulla piattaforma Disney+, chiudendo il primo capitolo delle avventure di Mando e baby Yoda. Eppure, se il passato del piccoletto verde rimane un mistero, lo stesso non si può dire per Mando, del quale finalmente scopriremo OGNI dettaglio.

Attenzione! Di seguito troverete alcuni spoiler.

Nella prima metà dell'episodio il Moff Gideon (Giancarlo Esposito) non solo minaccia di morte Mando, Greef Carga (Carl Weathers) e Cara Dune (Gina Carano) se non gli avessero consegnato il bambino, ma ne esclama ad alta voce i nomi per mettere in chiaro che non hanno via di scampo.

Completamente inaspettato, ecco rivelata l'identità del Mandaloriano: il nome del personaggio interpretato da Pascal è Din Djarin, ma non è la prima volta che sentiamo questo nome...

In un'intervista promozionale in occasione del lancio della piattaforma Disney+, l'attore aveva accidentalmente chiamato il mercenario con il suo vero nome, ma la notizia era passata inizialmente inosservata poiché non c'era modo di appurarne la veridicità: in fondo poteva essere un bluff per portare fuori strada il pubblico.

Adesso che la maschera è stata metaforicamente tolta, chissà se verrà mostrato anche il volto di Din?

Intanto, alcuni rumor vorrebbero la morte di un protagonista nel season finale, forse proprio ad opera del Moff Gideon e della sua letale Darksaber