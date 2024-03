Loro 2: il trailer della serie horror è la cosa più spaventosa che vedrete oggi

Il rinnovo della seconda stagione di Loro, conturbante serie TV, è stata una piacevole sorpresa di Prime Video rivolta a tutti i fan dell'horror.

Se il poster ufficiale di Loro 2 è un concentrato di puro terrore, il trailer rilasciato dal servizio di streaming annuncia una stagione più spaventosa della precedente. Pensata come un'antologia horror, Loro ha saputo conquistato in pochissimo tempo il pubblico più scettico, che poco si fida delle serie TV promesse come devote all'horror e poi ricche di cliché.

Inquietanti avvenimenti senza risposta, sangue e follie per una seconda stagione da incubo: i nuovi episodi di Loro 2 saranno ambientati a Los Angeles, mentre gli eventi si spostano fino al 1991. La storia è incentrata sulla detective della omicidi Dawn Reeve della polizia di Los Angeles, a cui viene assegnato un nuovo caso: il raccapricciante omicidio di una madre adottiva che ha lasciato scossi anche i detective più esperti. Ma una grave minaccia incombe su Dawn Reeve che, sempre più vicina a risolvere il caso, dovrà fronteggiare anche un'insolita presenza che attacca lei e la sua famiglia. Le note di I Love Your Smile sigillano un'atmosfere davvero da brividi.

Manca sempre meno al debutto di Loro 2: lo show firmato da Little Marvin arriverà su Prime Video il prossimo 25 aprile.

Planet Earth Collection 1 2 (Box Set) (7 Blu Ray) è uno dei più venduti oggi su