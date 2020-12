2020 in serie: da Community e Tiger King, tutti i momenti più famosi

La reunion del cast di Community ha entusiasmato tutti gli appassionati dello show, scopriamo quindi quali sono stati gli altri momenti più importanti del 2020 legati al mondo delle serie TV e della televisione.

Gli appassionati di diverse serie TV hanno potuto vedere nel corso del 2020 alcune table read virtuali o puntate inedite registrate a casa durante la quarantena, come nel casto di 30 Rock e Parks and Recreation. Nel corso dell'anno John Krasinski, attore famoso per il suo ruolo in The Office, ha invece deciso di produrre uno show di YouTube intitolato "Some Good News", in cui riportava le notizie più leggere e ottimistiche e in cui hanno partecipato anche i suoi colleghi dello show prodotto da NBC. I primi mesi del 2020 sono stati anche dominati dal successo ottenuto da Tiger King, docuserie prodotta da Netflix in cui abbiamo assistito alla storia di Joe Exotic e abbiamo conosciuto qualche retroscena nel particolare mondo degli zoo dedicati ai felini.

Infine, nonostante sia stato presentato per la prima volta nel 2019, Baby Yoda si conferma come uno dei personaggi più famosi del mondo di Guerre Stellari, la seconda stagione di The Mandalorian ha permesso ai numerosi appassionati di Star Wars di scoprire qualche dettaglio in più, come il suo vero nome e parte della sua storia.

Per concludere vi segnaliamo una diversa reunion di Community organizzata a favore di Joe Biden.