Il 2020 della tv americana: le uscite principali dei primi mesi dell'anno

Con il nuovo anno iniziato soltanto da poche ore, Deadline ha realizzato un elenco dei programmi e delle serie tv che debutteranno nei primi mesi del 2020. L'elenco comprende oltre 200 broadcast, via cavo e streaming, che apriranno l'anno fino al 31 marzo e comprende alcuni show in pausa e altri show unici, come spettacoli di premiazione.

A gennaio spicca principalmente il ritorno di Doctor Who, con l'undicesima stagione prodotta da BBC America, che vede il ritorno di Jodie Whittaker nel ruolo del tredicesimo Dottore, con la messa in onda di BBC One.

Il 5 gennaio verranno assegnati i Golden Globe, nella cerimonia che andrà in onda in diretta grazie a NBC. Dall'8 gennaio andrà in onda la quindicesima e ultima stagione di Criminal Minds mentre il giorno successivo sarà la volta del finale di stagione del revival di Will & Grace.



Finale di stagione anche per Supernatural, a metà gennaio, mentre tornerà l'Arrowverse, con i nuovi episodi di Batwoman e Supergirl.

Qualche giorno dopo sarà la volta di Arrow, Riverdale e del finale di stagione di The Ranch, su Netflix.

La settima stagione di Brooklyn Nine-Nine andrà in onda su NBC a partire dal 6 febbraio mentre su Showtime sarà la volta del finale di Homeland.

Tra i titoli più attesi anche Outlander, pronta a debuttare con la quinta stagione. Nel frattempo la docuserie su Justin Bieber è stata venduta a YouTube, per la cifra monstre di 20 milioni mentre a dicembre Sky Studios ha firmato un accordo con Merman TV. Trovate l'elenco completo a questo link di Deadline.