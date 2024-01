Il 2024 ha già due serie tv con il 100% su Rotten Tomatoes

Siamo all’inizio del 2024, e sembra che questo nuovo anno ci abbia già regalato due ottime serie che sono riuscite a raggiungere il 100% di indice di gradimento su Rotten Tomatoes. Scopriamo assieme quali.

Ha debuttato da poco True Detective: Night Country con le prime recensioni online, e la critica sembra davvero entusiasta della serie con protagonista Jodie Foster. Che sia un possibile ritorno all’epoca d’oro della prima stagione? “Considerato che le culture dei nativi dell'Alaska sono tenute in debita considerazione, ciò contribuisce a creare la classica sensazione di True Detective di essere catapultati a capofitto in un ambiente che non si capisce e che non ci vuole nemmeno.” Scrive il Daily Telegraph UK, per The Wrap “Siamo sempre impazienti di vedere cosa succederà dopo e cosa significherà per i protagonisti, per quanto possa risultare stereotipato, fuori tema o innegabilmente commovente.” Ma quando esce True Detective 4 in Italia?

L’altra serie che al momento raccoglie il consenso unanime della critica è la seconda stagione di The Tourist con Jamie Dornan come protagonista. Secondo il Guardian “Questo thriller divertente e sgargiante è il veicolo perfetto per la star di Cinquanta sfumature”, mentre per il Times “È uno spasso: cupamente divertente e stravagante, con un'ottima caratterizzazione e colpi di scena inaspettati. Tuttavia, come nel caso di Boat Story, si sarebbe potuto fare a meno della violenza.”

E voi che ne pensate del successo di queste due serie? Siete impazienti di poterle guardare? Fatecelo sapere come sempre nei commenti.