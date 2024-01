Anche nel 2024 torna il Fantasanremo: già mezzo milione di iscritti

Anche con l’edizione 2024 del Festival di Sanremo, che prenderà il via a Febbraio, torna il FantaSanremo. Il webgame ormai già da diversi anni è diventato parte integrante del Festival e registra un riscontro sempre maggiore.

Secondo quanto riportato dagli organizzatori, ad una settimana dall’apertura delle iscrizioni - avvenuta il 27 Dicembre 2023 - sono già 477mila le squadre registrate, un dato in continua crescita. Per fare un raffronto, per l’edizione 2023 il Fantasanremo aveva registrato quota 500mila squadre il 6 Gennaio per poi arrivare a 4 milioni di squadre e 1,5 milioni di utenti al giorno prima dell’apertura del Festival. Nel 2022 le squadre totali furono 500mila, mentre nel 2021 tale dato era fermo addirittura a 50mila.

“Quest'anno sapevamo che non poteva esserci una crescita esponenziale come quella dei due anni scorsi ma registriamo comunque dei numeri maggiori, tanto che il traguardo dei 500.000 verrà raggiunto con 3 giorni d'anticipo sull'anno scorso" racconta l’ideatore Giacomo Piccinini.

Sul sito web intanto è già stato pubblicato il regolamento del Fantansanremo 2024 con i relativi bonus e malus. Quest’anno ci sono anche i bonus premium. Il divertimento insomma è assicurato.