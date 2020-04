22.11.63: come e dove vedere tutti gli episodi in streaming

Dopo i primi due episodi andati in onda ieri sera, Mediaset trasmetterà sul Canale 20 anche oggi, giovedì 23 aprile, la miniserie 22.11.63, con il terzo e il quarto episodio. L'appuntamento è alle 21.15, e si ripeterà anche la prossima settimana, mercoledì 29 e giovedì 30, con le restanti quattro puntate.

Per chi volesse seguirla in streaming, la miniserie tratta dall'omonimo romanzo di Stephen King è disponibile su Infinity.

Se volete sapere di cosa parla 22.11.63, il titolo, per chi non lo ricordasse, è la data dell'omicidio di John Fitzgerald Kennedy, presidente degli Stati Uniti. La serie, come il romanzo, ha per protagonista Jake Epping (interpretato da James Franco), insegnante di liceo dei giorni nostri, che attraverso un tunnel spazio-temporale si ritrova nel 1960. Il suo scopo è quello di impedire l'omicidio, per cui entrerà in contatto con Lee Harvey Oswald (Daniel Webber), per scoprire se il colpevole è davvero lui come raccontano i libri di storia.

Nella sigla di apertura della serie compare un misterioso serpente giallo che si morde la coda. 22.11.63 è andato in onda in Italia per la prima volta nell'aprile del 2016 su Fox; grazie al Canale 20 di Mediaset, invece, è la prima volta che viene trasmessa in chiaro sulla tv italiana.