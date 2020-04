22.11.63: di cosa parla la serie con James Franco tratta dal libro di Stephen King

Si arricchisce di una miniserie di assoluto valore il palinsesto televisivo di Canale 20. Il network di Mediaset prevalentemente dedicato alla serialità televisiva trasmetterà questa sera, a partire dalle ore 21:05, le prime due puntate di 22.11.63, miniserie tratta dall'omonimo romanzo di Stephen King. Scopriamo di cosa parla...

Come è possibile evincere fin dal titolo, il 22 novembre 1963 è una data insieme storica e tragica per gli Stati Uniti d'America in quanto è indica il giorno in cui avvenne l'assassinio del Presidente John F. Kennedy per mano di Lee Harvey Oswald. Un episodio entrato subito nei libri di storia anche per via delle varie teorie del complotto che sono state generate da subito per poi culminare in un processo contro gli stessi Stati Uniti, come documentato in un altro film, in JFK - Un caso ancora aperto di Oliver Stone.

La miniserie, suddivisa in otto puntate dal ritmo serratissimo, rispecchia in maniera molto fedele il romanzo di King e prende il via quando il professore d'inglese Jake Epping, interpretato da un ottimo James Franco, viene invitato dal suo amico Al Templeton ad entrare nella "tana del bianconiglio", un tunnel spazio temporale che lo riporterà direttamente al 21 ottobre 1960. Templeton è un ubriacone, quindi Jake inizialmente è convinto si tratti di uno scherzo, ma quando si ritroverà davvero nel 1960 scoprirà perché è stato inviato in quel preciso momento della storia: impedire l'assassinio del Presidente Kennedy. Nel frattempo, quindi, dovrà scoprire se a commettere l'atto criminale sia stato davvero Oswald e cercherà di entrare in contatto con lui, ma a mettergli i bastoni tra le ruote sarà un amore improvviso (con il volto di Sarah Gadon) e alcuni "guardiani" incaricati di difendere la linea temporale principale.

Quella di Jake Epping sarà una vera e propria corsa "contro" il tempo. Su Canale 20 questa sera i primi due episodi: "La tana del bianconiglio" e "Halloween 1960".