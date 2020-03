Il 23 marzo andrà in onda La Concessione del Telefono, tratto dal racconto di Camilleri

Il ritorno de Il Commissario Montalbano è stato un grande successo di pubblico e critica, per questo siamo sicuri che sarete entusiasti di sapere che lunedì 23 marzo andrà in onda un film ispirato ad un altro romanzo del celebre scrittore, intitolato La Concessione del Telefono.

La pellicola è stata diretta da Roan Johnson, regista responsabile di film come "Piume" e serie quale ad esempio "I Delitti del BarLume", la sceneggiatura invece è stata scritta da Andrea Camilleri, Francesco Bruni e lo stesso Roan Johnson. Ritorneremo quindi nella Sicilia di fine ottocento, e in particolare nel paesino di Vigata, dove seguiremo le vicende del commerciante Filippo Genuardi, deciso a far installare una linea telefonica tra la sua attività e la villa del suocero.

Nel cast dell'opera troveremo Alessio Vasallo, Thomas Trabacchini, Federica De Cola, Corrado Guzzanti e la partecipazione di Fabrizio Bentivoglio. Come avevamo scritto in precedenza il film andrà in onda il prossimo lunedì 23 marzo, su Rai 1. Si tratta della terza pellicola ambientata a Vigata, dopo "La Mossa del Cavallo" e "La Stagione della Caccia", entrambi andati in onda per la prima volta su Rai 1 e che sono riusciti a raggiungere picchi del 30% di share.

