24: in fase di sviluppo una serie remake giapponese

TV Asahi sta sviluppando una serie remake di 24, prevista in uscita nel 2020. Lo conferma Kotaku. Pare che il network nipponico abbia negoziato con Fox per circa due anni. Un progetto particolare, visto che solitamente sono gli Stati Uniti che attingono dai prodotti giapponesi per cercare di farne poi dei remake statunitensi.

La serie 24 giapponese sarà probabilmente un remake della prima stagione dello show originale, adattato al nuovo scenario e alla cultura nipponica. La trama si concentrerà su alcuni terroristi che hanno come obiettivo il primo ministro giapponese.

24 era una serie costituita da ventiquattro episodi a stagione, ognuna delle quali racconta un'ora della vita di Jack Bauer. In seguito alla sua ottava stagione, 24 è diventato il più lungo spy-drama televisivo statunitense della storia.

Nel 2017 è stata annullata dalla Fox la serie spin-off, 24: Legacy, con Corey Hawkins, Miranda Otto e Anna Diop nel cast.

Tra i progetti americani legati al franchise il più interessante pare quello legato al passato di Jack Bauer.

Kiefer Sutherland ha interpretato il personaggio dal 2001 al 2010, salvo tornare poi per film tv e per la miniserie del 2014.

Negli ultimi anni è comparso anche sul grande schermo, recitando in Flatliners - Linea mortale, al fianco di Ellen Page e Diego Luna.