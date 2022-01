24, Kiefer Sutherland rivela: 'Sono disponibile per un revival'

Dopo la rinuncia agli spin-off di 24, si era persa ogni speranza di un'espansione dell'universo della celebre serie 24. Ma l'attore protagonista, Kiefer Sutherland, torna a parlarne e si rende disponibile a girare un revival!

Pochi mesi fa, il presidente di Fox Entertainment Michael Thorn aveva confermato che era in corso una discussione sulla possibilità di riportare sul piccolo schermo 24, la celebre serie Fox degli anni Duemila, con Kiefer Sutherland nei panni dell'agente dell'unità anti-terrorismo di Los Angeles Jack Bauer.

Quello di 24 nel corso degli anni è diventato un vero e proprio franchise, con il videogioco 24: The Game, la webserie The Rookie, il film per la televisione 24: Redemption e poi la miniserie sequel del 2014 24: Live Another Day e lo spin-off del 2017 24: Legacy cancellato dopo la prima stagione.

Durante una recente intervista, Kiefer Sutherland è tornato a parlare della serie TV, aprendo alla possibilità di girare un revival, benché in tempi brevi: "Ho imparato a dire: mai dire mai. Se gli sceneggiatori troveranno una buona idea, spero lo facciano presto, perché io sto rallentando. Il tempo avanza e le ossa diventano deboli" ha ammesso l'attore.

Un invito aperto ai produttori affinché si pensi a una storia efficace prima che di essere troppo vecchio per le impegnative scene d'azione che lo show richiede. Sono passati più di vent'anni dalla prima stagione di 24 e Sutherland, all'età di 55 anni, non ha tutti i torti nell'invitare alla fretta: l'impegno fisico che richiede il ruolo dell'agente Jack Bauer è decisamente importante.

"Forse dovrebbero fare un reboot con nuovi personaggi e Jack Bauer che in qualche modo riesce ad uscire dalla Cina, risolvendo quella storyline" ha proposto Sutherland, proseguendo: "Sono aperto a tutte le possibilità. 24 è stata una delle migliori esperienze della mia vita e se c'è un modo intelligente di concluderla (o di mettere fine al mio coinvolgimento) sono disponibile a farlo".

Che anche 24 entri a far parte della nostalgica ondata di revival e di reboot che ha investito sia il mondo del cinema che quello della televisione? Lo scopriremo prossimamente se l'appello di Kiefer Sutherland sarà raccolto da Fox.