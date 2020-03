La 28esima stagione di Power Rangers sarà Ryusoulger, iniziano i casting

Chi non ha mai sognato di essere un Power Ranger? Tra i millennial, sicuramente, saranno davvero in pochi... Ebbene, la 28esima stagione dello show potrebbe fare per voi: sono aperti i casting per la prossima serie dei Power Rangers, che sarà dedicata a Ryusoulger.

La prossima stagione dei Power Rangers sarà basata infatti sulla sua controparte giapponese, Kishiryu Sentai Ryusoulger, ovvero quella che è chiamata la Knight Dragon Squadron Ryusoulger, a tema dinosauri e cavalieri (quindi avrà qualcosa in comune con alcune delle più popolari stagioni della serie).

Secondo la trama della versione giapponese "65 milioni di anni fa, l'incredibilmente potente Druidon Tribe regnava sulla Terra. La tribù abbandonò il pianeta quando un meteorite gigante si avvicinò al pianeta, giurando però di tornare in futuro per tornarne a essere i sovrani. La Ryusou Tribe, che combattè contro i Druidon, rimase sulla Terra, assieme ai loro compagni Dinosauri, i Kishiryu. Questi resistettero all'era glaciale portata dal meteorite gigante, e sigillarono i Kishiryu nei Ryusoul in diversi templi in giro per il mondo.

Il tempo di una nuova venuta dei Druidon è però arrivato, e dopo aver accresciuto il loro potere nello spazio, sono tornati sullaTerra. I Ryusou che hanno protetto la Terra in passato devono ora scegliere dei nuovi cavalieri: i Ryusoulger. Saranno ridestati dalla loro missione e l'imminente battaglia con i Drudon".

Al momento è ancora in onda la seconda stagione di Power Rangers Beast Morphers (qui trovate anche la spettacolare sigla di Power Rangers Beast Morphers) ma nel 2021 dovrebbe arrivare anche Ryusoulger, per cui sono in corso i casting.

"Siamo attualmente in cerca del nostro nuovo team di Ranger, ovvero ragazzi dai 18 ai 25. I partecipanti possono essere di ogni etnia. Avrete bisogno di essere carismatici, fotogenici, ed energetici, estroversi e con un atteggiamento positivo.

Cerchiamo supereroi che abbiano delle esperienze attoriali e buone abilità atletiche in discipline come le arti marziali, la danza e ginnastica".

Le riprese si terranno a Auckland, Nuova Zelanda, e dureranno n9 mesi a parire dal prossimo agosto.