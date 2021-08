Quali sono i 3 attori più pagati per una serie TV fino ad oggi? Scopritelo!

Negli ultimi anni le serie TV hanno guadagnato sempre più rispetto nell'industria, grazie al grande successo popolare. Si è infatti compreso che la loro narrazione non è da considerarsi di serie B. Questo successo, ha portato ad un cambiamento del sistema, e gli stipendi degli attori della TV si sono alzati. Scopriamo insieme quali sono i più alti!

Sicuramente penserete che alcuni attori di Game of Thrones, tra cui Kit Harington, con i loro 500mila dollari ad episodio potrebbero guadagnare il podio. In verità il nostro terzo posto è occupato da un attore di NCIS, Mark Harmon, che per ogni episodio della seguitissima serie ha guadagnato ben 525 mila dollari. Poco più di Kit, insomma, che si è avvicinato molto al terzo posto.

In seconda posizione troviamo Dwayne Johnson. Si tratta chiaramente di un personaggio di cui si paga prima di tutto il nome. E così è stato nella serie in cui il mitico The Rock ha guadagnato ben 650 mila dollari a episodio. Parliamo di Ballers, lo show della HBO in cui l'attore è comparso per ben 5 stagioni. E' chiaro che quando si parla di personaggi così conosciuti, soprattutto sul grande schermo, per riportarli sul piccolo ci vogliono cifre da capogiro.

Ma, a sorpresa, in cima al podio non c'è un attore che ha guadagnato il suo stipendio faraonico grazie ad una fama pregressa, ma anzi, è riuscito ad ottenerlo grazie proprio alla serie in cui ha recitato, che lo ha reso celebre. Parliamo di Jim Parsons di The Big Bang Theory. Durante la prima stagione l'attore guadagnava circa 60mila dollari ad episodio. La grandissima fama dello show, cresciuta nel tempo, lo ha portato poi a toccare cifre di 1.2 milioni a puntata nelle stagioni 8, 9 e 10. Nelle ultime l'attore ha accettato un ribasso a un milione. Comunque una cifra altissima, che gli ha fatto conquistare il nome di paperone della TV. Meritato, no?

In ogni caso queste cifre sono ancora destinate a salire, considerando il trend degli ultimi anni di grandi nomi che dal cinema si spostano verso la TV. E' il caso di Robert Downey Jr., che per la nuova serie della HBO in arrivo, The Sympathizer, guadagnerà cifre incredibili.