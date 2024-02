3 novità interessanti da tenere d'occhio su Prime Video questa settimana

Anche se febbraio è quasi agli sgoccioli, per questo mese Amazon Prime Video ha ancora delle interessanti novità da proporre al suo pubblico. Tra documentari, tv show e serie tv imperdibili ce n’è per tutti i gusti!

Il primo titolo che vi segnaliamo è Giannis: The Marvelous Journey. Il film documentario racconta l’ascesa di Giannis Antetokounmpo, dall’infanzia difficile ad Atene al riscatto sui campi da basket statunitensi. La regista Kristen Lappas ci prende per mano e ci accompagna in un viaggio di grande ispirazione, e non solo per agli amanti dello sport, ripercorrendo le tappe che hanno condotto Antetokounmpo a diventare superstar dell’NBA e due volte MVP con i Milwaukee Bucks. La storia del campione e della sua famiglia era stata già raccontata nel film biografico Rise, diretto da Akin Omotoso e distribuito da Disney+. Giannis: The Marvelous Journey è invece disponibile su Amazon Prime Video dal 19 febbraio.

Se siete reduci dalla visione di Succession e magari anche di un rewatch natalizio di Mamma ho perso l’aereo potreste sentire una certa nostalgia per la famiglia Culkin. A correre in vostro soccorso c’è la serie animata The Second Best Hospital in The Galaxy, dove l’intera famiglia (compresi i fratelli Rory, Christian e Shane) si è riunita per prestare la voce ad alcuni personaggi. Prodotta da Cirocco Dunlap, Maya Rudolph e Natasha Lyonne, la serie racconta le avventure di Dr. Sleech e Dr. Klak (doppiate rispettivamente da Stephanie Hsu e Keke Palmer), due dottoresse aliene alle prese con dei parassiti “mangia-ansia” e con l’elaborazione di traumi passati. Quella che si presenta come un’arguta e dissacrante parodia del genere medical drama è composta da 8 episodi e sarà disponibile nella sua interezza su Prime Video dal 23 febbraio.

Presto potremo vedere all’opera il nuovo cast di LOL: Chi Ride è Fuori, ma non prima di aver decretato l’ultimo partecipante al gioco. La selezione avverrà nel corso degli episodi di LOL Talent Show: Chi fa Ridere è Dentro, serie spin-off del format principale. Il talent sarà condotto da Mago Forest ed è composto da 5 puntate, disponibili su Prime Video a cadenza settimanale, a partire dal 22 febbraio.