3 nuove serie tv da vedere in streaming sulla piattaforma Prime Video ad aprile 2024

Dopo aver dato un'occhiata a questi 4 nuovi film in arrivo su Prime Video Store, passiamo al lato delle serie tv per scoprire i nuovi show in arrivo sulla piattaforma nel corso del prossimo mese.

Nell'elenco qui sotto potete trovare 3 nuove serie tv in arrivo su Prime Video ad aprile 2024:

LOL: Chi ride è fuori S4 : Torna lo show dei record con un cast di professionisti della risata: Diego Abatantuono, Loris Fabiani, Edoardo Ferrario, Angela Finocchiaro, Maurizio Lastrico, Aurora Leone, Lucia Ocone, Giorgio Panariello, Claudio Santamaria, Rocco Tanica. Ad osservare l’esilarante gara comica dalla control room, l'arbitro e conduttore Fedez, affiancato dal co-host Frank Matano, e da Lillo Petrolo, nel ruolo di overacting coach. I primi 4 episodi saranno disponibili dall'1 aprile e gli ultimi 2 episodi dall'8 aprile.

Fallout : Basata su uno dei più grandi franchise di videogiochi di tutti i tempi, Fallout è ambientata 200 anni dopo l'apocalisse, quando i tranquilli abitanti dei lussuosi rifugi antiatomici noti come Vault sono costretti a tornare nell'infernale paesaggio contaminato dalle radiazioni che i loro antenati si sono lasciati alle spalle e con stupore scoprono che ad attenderli c'è un universo incredibilmente complesso, allegramente bizzarro e estremamente violento. Tutti gli episodi arriveranno dall'11 aprile.

THEM: Stagione 2: la serie tv horror sarà ambientata ancora una volta nella contea di Los Angeles, con la nuova storia incentrata sulla detective della omicidi di Los Angeles Dawn Reeve a cui viene assegnato un nuovo caso: il raccapricciante omicidio di una madre adottiva che ha lasciato scossi anche i detective più esperti. Nel pieno di un tumultuoso periodo a Los Angeles, con una città sul filo del caos, Dawn è determinata a fermare l'assassino. Mentre si avvicina alla verità, qualcosa di sinistro e malevolo attanaglia lei e la sua famiglia...

