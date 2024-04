3 serie che vi consigliamo di vedere questa settimana su Amazon Prime Video

Ci ritroviamo nel consueto appuntamento dedicato ai consigli relativi alle serie tv presenti nel catalogo sempre più ampio e variegato di Amazon Prime Video. Scopriamo insieme quali sono i migliori show televisivi da recuperare sulla piattaforma di streaming di Jeff Bezos in questa seconda settimana di aprile 2024.

Dopo aver parlato del ritorno di un cult con Reese Whiterspoon in forma di serie tv, torniamo ad occuparci di show televisivi da guardare su Prime Video per proporre tre titoli da guardare nei prossimi giorni.

La prima serie che ci sentiamo di consigliare è Ourika: arrivata con la sua prima stagione e ambientata in una periferia francese nei primi anni del secolo, l’opera poliziesca racconta dello scontro tra Driss, membro di una famiglia di narcotrafficanti e William, giovane poliziotto idealista.

Di tutt’altro genere Hope on the Street, docuserie con J-Hope sulla street dance: accompagnato dal suo ex insegnante, l’artista presenta un viaggio in moltissime città per incontrare leggende della disciplina sparse intorno al mondo.

L’11 aprile 2024 segnerà poi il debutto di Fallout, serie tv ideata da Jonathan Nolan e Lisa Joy e adattata dalla celebre saga videoludica ambientata in un futuro post-apocalittico che promette di regalare emozioni ai fan e di introdurre gli spettatori in un mondo terrificante e ricco di sorprese.

In attesa di scoprire nei commenti se abbiate apprezzato i consigli per la visione, vi lasciamo al trailer di Regina Rossa.

La Signora In Giallo (Box-Serie Completa) è uno dei più venduti oggi su