3 serie su Disney+ a cui dovreste dare una chance questa settimana

Con il mese di febbraio, arrivano diverse novità interessanti su Disney+, soprattutto sul versante "cinema". Sulla piattaforma streaming potete trovare numerose serie tv assai intriganti uscite negli ultimi mesi. Casomai ve le foste perse, ecco 3 consigli da parte nostra.

Percy Jackson e gli Dei dell'Olimpo è stata una delle più grandi sorprese a cui abbiamo assistito tra fine 2023 e inizio 2024. La serie ispirata al primo romanzo della celebre saga letteraria scritta da Rick Riordan ha ricevuto il plauso di pubblico e critica: non stupisce che Percy Jackson sia stata già rinnovata per una seconda stagione. Se siete appassionati di fantasy e di mitologia greca, questo è lo show che fa per voi!

A proposito di rinnovi, grande è l'attesa per il terzo capitolo di The Bear. Quando uscirà conviene non farsi trovare impreparati: stiamo parlando di una delle serie più amate e discusse degli ultimi anni. The Bear racconta la storia di Carmy Berzatto (interpretato da uno straordinario Jeremy Allen White), giovane chef che torna nella natìa Chicago per gestire la cucina di un ristorante decisamente caotico. Tutti i 18 episodi di The Bear sono disponibili su Disney+.

Infine, perché non dare una chance ad una miniserie? Se siete interessati alla storia della moda, non potete certamente perdervi Cristóbal Balenciaga. La miniserie dedicata alla vita di uno dei più grandi geni dell'Haute Couture è composta da 6 episodi ed è disponibile in piattaforma dallo scorso 19 gennaio. Cristóbal Balenciaga è una produzione spagnola che si concentra, in particolare, sugli anni iniziali della carriera dell'iconico stilista spagnolo e sulla prima collezione presentata a Parigi nel 1937.