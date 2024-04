3 serie TV eccezionali presenti su Disney+ da gustarsi in questi giorni

Quali sono le migliori serie TV presenti su Disney+, oggi? Ne abbiamo selezionate tre, fra prodotti classici e richiestissimi ritorni. Mettetevi comodi, munitevi di penna e taccuino e prendete nota, questa settimana potrete godervi tre meravigliosi show, tutti presenti su Disney+.

Shogun

Inutile fare preamboli, andiamo dritti al punto. È la serie del momento ed è obbligatorio vederla se siete amanti della suspence in salsa House of the Dragon. Shogun racconta la storia dell’omonimo romanzo del 1975, scritto da James Clavell, ispirato a sua volta alla realtà. La miniserie si concluderà proprio ad aprile e, di recente, è stato condiviso proprio il poster del nuovo episodio di Shogun.

Boris

Un ritorno (in)aspettato per una delle comedy più amate prodotte in Italia. Boris rifà capolino nel piccolo schermo dopo oltre dieci anni dalla sua conclusione, avvenuta nel 2010, riproponendo i personaggi che hanno reso celebre lo show. Dal megalomane Stanis La Ronchelle ai tre, simpaticissimi sceneggiatori, fino allo “schiavo” Alessandro e l’immancabile René.

Sons of Anarchy

Entrata di diritto tra le serie TV più amate degli ultimi vent’anni, Sons of Anarchy esplora a fondo le vicende di un gruppo di biker statunitensi, tra crimini, guerre intestine fra bande, drammi familiari e colpi di scena al cardiopalma. Le stagioni, in totale 7, sono composte da ben 92 episodi. Una vera e propria maratona che, siamo sicuri, non vi lascerà a bocca asciutta.



